‘Luchtvaartmaatschappijen in 2021 massaal falliet zonder steun’

De totale omzet van de industrie wordt in 2021 naar verwachting gehalveerd ten opzichte van vorig jaar. Eerder werd ingeschat dat die inkomsten 29 procent lager zouden liggen maar toen was de verwachting dat de vraag in het vierde kwartaal zou herstellen.

IATA denkt dat het vliegverkeer in heel 2020 met 66 procent daalt ten opzichte van vorig jaar. ‘Het vierde kwartaal wordt buitengewoon moeilijk en er zijn weinig aanwijzingen dat de eerste helft van 2021 significant beter zal zijn, zolang de grenzen gesloten blijven en aankomstquarantaines blijven bestaan”, zegt De Juniac.

De luchtvaartlobby zinspeelt nu vooral op financiële hulp vanuit de overheid om de schuldenlast niet verder te vergroten. Dat zou dan vooral uitdraaien op kapitaalinvesteringen waarbij overheden aandelen kopen van luchtvaartmaatschappijen. Air France-KLM gaf eind juli al aan waarschijnlijk nieuwe aandelen uit te geven om de crisis te doorstaan. Dat kan op het politieke vlak consequenties hebben, want zowel de Franse als de Nederlandse staat hebben beide een belang van circa 14 procent in het luchtvaartconcern om de nationale belangen te verdedigen.