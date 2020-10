Kamer wil meer actie van kabinet om journalisten te beschermen

De Tweede Kamer vindt dat er meer nodig is om journalisten te beschermen tegen bedreigingen, agressie en andere zaken die hen belemmeren in hun werk. Het initiatief PersVeilig en een richtlijn voor het Openbaar Ministerie om hogere strafeisen te vorderen als journalisten het mikpunt zijn, zijn niet voldoende. Veel fracties gaven dinsdag in het vragenuurtje aan dat minister Ferd Grapperhaus (Justitie) meer moet doen om het op te nemen voor journalisten.

Grapperhaus vindt elke vorm van bedreigingen of ernstiger volstrekt uit den boze. De persvrijheid is een van de belangrijkste pijlers van de democratische rechtsorde, zei hij. Maar vanuit de beroepsgroep heeft hij geen signalen ontvangen dat het niet goed gaat met het beleid voor de media. Wel zal hij op een rijtje zetten wat de huidige richtlijnen voor de bescherming van media opleveren. Ook wil hij in actie komen voor individuele journalisten die in de knel zouden zitten.

Maar volgens de Kamer gaat het niet om een paar individuele zaken, maar faalt vooralsnog het beleid zelf. Het CDA en ook andere partijen noemden verschillende voorbeelden van journalisten en columnisten die bedreigd worden via internet. Volgens GroenLinks zijn ook vrouwelijke journalisten met een etnische achtergrond vaak het doelwit. Ook de NOS moet het ontgelden. Verslaggevers van de NOS krijgen soms beveiliging en de NOS-logo’s zijn van de zendwagens gehaald.

Aangifte

CDA-Kamerlid Chris van Dam verhaalde van een journalist die meerdere keren aangifte deed bij de politie over bedreigingen. Hij meldde daar dat zijn huisadres rondging op internet. Vorig jaar werd ook een steen door zijn ruit gegooid. Maar hoewel de politie in Amsterdam destijds aangaf de bedreiging hoog op te nemen, kreeg hij van geen enkele aangifte een terugkoppeling. Later bleek hem dat ze geseponeerd waren, aldus Van Dam. Ook op zijn waarschuwing over het huisadres volgde geen actie, zei Van Dam.

PersVeilig is een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie en heeft tot doel de positie van journalisten te versterken tegen geweld en agressie op straat, op social media of via juridische claims.