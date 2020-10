Afspraken over handhaving in winkels: boa als stok achter de deur

Het kabinet heeft met winkeliers afspraken gemaakt over de manier waarop de coronaregels worden gehandhaafd in winkels. De winkeliers zijn hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor, tenzij het uit de hand loopt. Handhavers of de politie komen er alleen aan te pas als de boel uit de hand loopt.

‘Het is de bedoeling natuurlijk dat de sector zelf de handhaving verzorgt, zelf de rotte appels aanspreekt”, zegt minister Eric Wiebes. ‘Maar als dat verschillende keren niet tot een succes heeft geleid, dan moet er een publieke arm bijkomen. Dan kan je iemand bekeuren, sluiten, noem maar op.’

Van winkeliers wordt gevraagd ervoor te zorgen dat er niet te veel mensen in de winkel zijn, dat de hygiëneregels worden nageleefd en er duidelijke looppaden zijn aangegeven, bijvoorbeeld met tape. Dit moet voorkomen dat er te veel mensen in één schap bij elkaar staan.

Detailhandel

Wiebes sprak samen met zijn staatssecretaris Mona Keijzer en justitieminister Ferd Grapperhaus met de detailhandel. Ook met voorzitters van de veiligheidsregio’s is dit onderwerp besproken. Het is volgens het kabinet belangrijk een duidelijke rolverdeling te hebben tussen de ondernemersverenigingen (die verantwoordelijk zijn voor de winkelstraat), de winkeliers en de handhavers.

Wanneer straks het dragen van mondkapjes in winkels verplicht wordt, zal dit alleen maar belangrijker zijn, aldus de bewindslieden. De verantwoordelijkheid van de winkeliers moet ook de zwaar belaste handhavers enigszins ontzien.

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) is blij dat het is gelukt om goede afspraken op papier te zetten. Volgens directeur Eus Peters van de brancheorganisatie kan dit helpen bij de invulling van de coronaregels op lokaal niveau. Hij benadrukt dat de situatie in elke winkelstraat net weer even anders is.