‘Uitlevering van Geert Wilders aan Turkije is onwaarschijnlijk’

Volgens hoogleraar internationaal strafrecht Harmen van der Wilt van de Universiteit van Amsterdam is het onwaarschijnlijk dat Wilders in Turkije voor de rechtbank zal verschijnen. ‘Als Turkije een uitleveringsverzoek doet, wordt het lastig. Het gaat hier om een politiek delict.’ Het beledigen van het Turkse staatshoofd valt in dit geval onder een politiek misdrijf. Nederland heeft een uitleveringsverdrag met Turkije, maar levert niet uit als het strafbare feit een politiek misdrijf is.

Als de aangifte leidt tot een rechtszaak in Turkije, kan Wilders bij verstek veroordeeld worden. ‘Hij moet dan niet veel gaan reizen.’ Wanneer Wilders een land bezoekt dat wel plegers van politieke misdrijven uitlevert, kan hij alsnog aan Turkije worden uitgeleverd. ‘Binnen de Europese Unie is hij veilig, maar reist hij buiten de EU dan zou hij alsnog kunnen worden uitgeleverd.’ Ook een bezoek aan Turkije zit er voor Wilders dan niet meer in.

Cartoon

Erdogan diende een klacht in tegen Wilders, omdat de PVV-leider een cartoon van hem heeft getwitterd. Daarbij noemde Wilders het Turkse staatshoofd ‘terrorist”. Het beledigen van de president is al sinds 1926 strafbaar in Turkije, maar de meeste klachten zijn de afgelopen zes jaren onder Erdogan ingediend.

Minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok noemde de aangifte ‘totaal ongepast”. Premier Mark Rutte heeft volgens hem die boodschap ook overgebracht aan Erdogan. Geert Wilders vindt de aangifte ‘de wereld op zijn kop’ en noemt Erdogan een ‘loser”.