‘Maak opkoopprogramma voor de horeca’

Horeca-ondernemers noemen de door het kabinet aangekondigde 40 miljoen euro extra voor de sector een ‘fooi”. Het bedrag is bij lange na niet genoeg, vinden ze. Ook moet het kabinet zich richten op maatwerk en met een opkoopprogramma de sector saneren, zegt horeca-ondernemer Won Yip uit Amsterdam.

Voor eet- en drinkgelegenheden komt 40 miljoen euro beschikbaar, onder meer ter compensatie van de voorraden en kosten om een gelegenheid ‘coronaproof’ te maken. ‘Het is een fooi”, vindt Yip. ‘Je kunt op je klompen aanvoelen dat 2500 euro voor een buurtcafé welkom is, maar voor een groot bedrijf is het helemaal niks.’ Yip zag naar eigen zeggen na de vorige aangekondigde maatregelen eind september 30.000 euro ‘verdampen’ bij zijn bedrijf.

Het geld komt bovenop de al bestaande regelingen waarvan horeca-ondernemers gebruik kunnen maken. ‘Als het kabinet al iets moet doen, is het die NOW 3 nog beter maken”. Geen van de regelingen tot nu toe voorziet in de kosten die de zaken moeten maken, aldus Yip.

Maatwerk

Yip roept het kabinet op om maatwerk. ‘Ik pleit er echt voor om net als voor de boeren een opkoopprogramma te maken. Kijk naar welke bedrijven te redden zijn en welke niet. Ga niet oneindig geld pompen in bedrijven. Je moet mensen een escape geven. Nu duw je mensen de NOW in. Die zitten straks onderhand al een jaar thuis met schulden.’

De Rotterdamse horeca-ondernemer Herman Hell noemt de aangekondigde extra steun ‘zorgelijk”. ‘Ik had niet verwacht dat het kabinet ons zo zou laten vallen. We doen een enorm offer om de volksgezondheid en de zorg te helpen. Dat we dat moeten doen, begrijp ik. Maar ik snap niet dat de overheid niet zegt: we gaan de horeca compenseren. Blijkbaar moeten wij de rekening betalen, omdat de overheid niet snel genoeg heeft ingegrepen.’

Met de nu aangekondigde 2500 euro per bedrijf kan Hell ‘amper iets betalen”. ‘De grootste pijn zit ‘m in het niet aanpassen van de NOW-regeling. De rekening wordt steeds zwaarder, maar de hulp gaat naar beneden. Dat is heel onlogisch.’