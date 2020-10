Werkgevers: extra coronasteun goede stap, voor horeca onvoldoende

De extra coronasteun ter waarde van een half miljard euro is een stap in de goede richting om bedrijven in zwaar getroffen sectoren te helpen. Dat zeggen ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in reactie op de door het kabinet aangekondigde maatregelen. Toch vinden de werkgevers de 40 miljoen euro voor de horeca, bovenop de al bestaande regelingen waarvan ze gebruik kunnen maken, niet voldoende.