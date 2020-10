Spaanse regering wil bedrijven en rijken hoger belasten

De linkse Spaanse minderheidsregering van premier Pedro Sánchez wil komend jaar de belastingen verhogen voor grote ondernemingen en voor rijken die meer dan 200.000 euro per jaar verdienen of die over een vermogen beschikken waarvan de waarde groter is dan 10 miljoen euro. De sociaaldemocraat Sánchez is het over dit plan eens geworden met zijn links-radicale coalitiepartner Pablo Iglesias. Ze menen dat dit nodig is om meer geld te kunnen stoppen in sociale voorzieningen en komen met een begroting die ondanks de crisis meer overheidsuitgaven bevat.