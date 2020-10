Miljardair Bloomberg spekt verkiezingscampagne Biden

De Amerikaanse miljardair en voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg stopt nog meer geld in de campagne van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. Hij trekt 15 miljoen dollar (12,7 miljoen euro) extra uit voor de campagnes in Texas en Ohio in de laatste week voor de presidentsverkiezingen van 3 november, meldde The New York Times. In beide staten won Trump in 2016 en ze kunnen cruciaal zijn voor de uitslag van de komende stembusgang.