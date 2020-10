Kamala Harris kan eerste zwarte vicepresident van VS worden

Kamala Harris was als eerste zwarte vrouw officier van justitie in San Francisco, hoofdaanklager in Californië en senator voor dezelfde staat. Nu is Harris als running mate van Joe Biden de eerste zwarte vrouw en vrouw van Indiase afkomst die in het Witte Huis kan terechtkomen. Ze zei bij iedere aanstelling dat ze trots was dat ze de eerste zwarte vrouw in de functie was, maar dat ze niet de laatste wil zijn.