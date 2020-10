Donald Trump vecht voor een tweede termijn

Toen Donald Trump vier jaar geleden werd verkozen tot president, kwam dat voor velen als een verrassing. De kleurrijke politieke nieuwkomer liep in de peilingen achter op Hillary Clinton. De grote vraag is nu of de geschiedenis zich volgende week gaat herhalen: de 74-jarige Republikein staat weer achter in de peilingen, maar blijft ondanks een recente coronabesmetting onvermoeibaar campagne voeren.

Donald Trump maakte voor zijn presidentschap naam als ondernemer. In 1971 nam hij het bedrijf van zijn vader over en noemde het The Trump Organization. Hij trad in de voetsporen van zijn vader nadat zijn oudere broer Fred Trump Jr. tegen de zin van zijn familie had besloten piloot te worden. Dat leidde tot grote onderlinge spanning. Fred raakte uiteindelijk aan de drank en overleed op 42-jarige leeftijd aan hartfalen. Trump zegt zelf geen druppel alcohol aan te raken.

Trump exploiteerde als zakenman onder meer hotels, casino’s en de befaamde Trump Tower in New York. Ook stond zijn naam op allerlei producten, van bordspelletjes tot etenswaren en wodka. Hij dankt zijn internationale bekendheid ook aan het boek The Art of the Deal en vooral het programma The Apprentice. In het tv-programma, dat Trump tussen 2004 en 2015 presenteerde, streden deelnemers voor een managementbaan bij zijn bedrijf. Met zijn befaamde uitspraak ‘You’re fired!’ (Je bent ontslagen) stuurde hij de verliezers naar huis. De serie heette in Nederland ‘Trumps troonopvolger’.

Make America Great Again

Hoewel Trump zich graag presenteert als succesvol zakenman, gingen zijn bedrijven ook herhaaldelijk failliet. The New York Times concludeerde na eigen onderzoek dat de president zowel in 2016 als 2017 slechts 750 dollar (ruim 633 euro) aan inkomstenbelasting betaalde. Ook zou hij voor honderden miljoenen dollars aan schulden hebben. Trump weigert zelf zijn belastingenaangiften openbaar te maken.

In 2015 besloot Trump een gooi te doen naar het presidentschap. Hij trok opnieuw de aandacht met een succesvolle slogan: ‘Make America Great Again’. Hij beloofde het Amerikaanse belang in de wereld voorop te stellen en zijn land weer sterker te maken. Dat sloeg aan bij veel kiezers. Trump schepte ooit op dat hij iemand op straat zou kunnen neerschieten zonder dat het hem stemmen zou kosten. Hij pleitte als kandidaat voor een muur tussen de VS en Mexico en een inreisverbod voor moslims.

Grensmuur

De voormalige zakenman maakte als president inderdaad werk van de bouw van een grensmuur. Ook botste hij met traditionele bondgenoten van zijn land. Hij oefende druk uit op andere NAVO-lidstaten om meer uit te geven aan defensie en trok de VS terug uit internationale verdragen, zoals het klimaatverdrag van Parijs en het door zijn voorganger Obama gesloten nucleaire akkoord met Iran. Ook besloot hij de beruchte Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un persoonlijk te ontmoeten.

De president koos ondertussen juist voor een harde lijn tegenover China. Hij lanceerde een handelsoorlog tegen de Aziatische grootmacht en botste met Peking over het coronavirus, dat voor het eerst opdook in de Chinese metropool Wuhan. Trump sprak herhaaldelijk over het ‘China virus’ en klaagde dat China meer had moeten doen om verspreiding tegen te gaan. In de VS raakten miljoenen mensen besmet, overleden meer dan 230.000 personen en steeg de werkloosheid tijdens de coronacrisis fors.

Twitter

Trump ging ook in de binnenlandse politiek de confrontatie niet uit de weg. Hij bestempelde kritische media tot ‘fake news’ en communiceerde vaak liever rechtstreeks met zijn aanhangers via Twitter. Daar trok hij ook fel van leer tegen politieke tegenstanders, journalisten en soms zelfs tegen zijn eigen medewerkers. Topfunctionarissen hielden het vaak niet lang uit in het Witte Huis van Trump, waar de afgelopen jaren herhaaldelijk nieuwe stafchefs, topadviseurs en perswoordvoerders mochten aantreden.

De toch al gespannen relatie tussen Democraten en Republikeinen verslechterde nog verder na het aantreden van Trump. De president kreeg in 2019 zelfs een afzettingsprocedure aan zijn broek. Hij had in een telefoongesprek met de president van Oekraïne aangestuurd op een onderzoek naar zijn politieke tegenstander Joe Biden. Zijn positie leek op geen enkel punt echt in gevaar te zijn, omdat zijn Republikeinse partijgenoten een ruime meerderheid hadden in de Senaat. Die besloot uiteindelijk dat Trump gewoon aankon blijven.

Met de campagne van 2020 zet Trump zijn huidige koers voort met zijn vaste slogan ‘Make America Great Again’. De verkiezingen geven hem ook de kans een smet op zijn presidentschap uit te wissen. Hij wordt al jaren achtervolgd door de conclusie van Amerikaanse inlichtingendiensten dat Rusland hem heeft geholpen in de aanloop naar de verkiezingen van 2016. Toen was door hackers gestolen informatie gelekt die schadelijk was voor zijn rivaal Hillary Clinton. Trump heeft zich altijd verzet tegen de suggestie dat hij niet op eigen kracht heeft gewonnen en kan zich nu revancheren.