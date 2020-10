Tbs met dwangverpleging opgelegd voor bioscoopmoorden Groningen

De rechtbank in Groningen heeft de 34-jarige Ergün S. tbs met dwangverpleging opgelegd. S. stak op 26 oktober vorig jaar een schoonmakersechtpaar in een bioscoop aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen dood. De rechtbank volgt de conclusies van gedragskundigen: de verdachte was ten tijde van de schokkende geweldsuitbarsting geheel ontoerekeningsvatbaar en moet in een tbs-kliniek worden behandeld. Hij leed aan psychotische wanen.

Ook het Openbaar Ministerie was overtuigd door de inzichten van de deskundigen en had tbs met dwangverpleging geëist.

Op de bewuste ochtend werden beide slachtoffers, Gina (55) en Marinus (56) Visser, verrast door de aanwezigheid van S. in het bioscooppand aan het Gedempte Zuiderdiep. Het paar was daar op dat moment aan het werk. S. stak eerst de vrouw dood en vervolgens haar man, die op het tumult was afgekomen. Het geweld is grotendeels door bewakingscamera’s geregistreerd. De lichamen van de slachtoffers werden korte tijd later gevonden. S. werd een dag later in Groningen aangehouden. De politie schoot hem daarbij neer.

Het is onduidelijk gebleven wat S. tot zijn daad heeft gedreven. De man kampte al jaren met psychiatrische problemen en blowde veel. Er was een procedure in gang gezet hem gedwongen te laten opnemen, maar S. verdween vanuit zijn woonplaats Rotterdam naar Groningen. Daar zwierf hij rond.