Koning Albert ontvangt buitenechtelijke dochter Delphine thuis

Koning Albert heeft zijn buitenechtelijke, inmiddels erkende dochter Delphine (52) zondag thuis op kasteel Belvédère in Laken ontvangen. In een gezamenlijke ‘boodschap’ van de in 2013 teruggetreden koning, zijn vrouw koningin Paola en prinses Delphine schrijft het drietal dat het ‘na het tumult, het lijden en de verwondingen, tijd is voor vergeving, genezing en verzoening”.