Trump en Biden zetten hun eindspurt in

De 74-jarige Trump moet een achterstand in de peilingen zien in te lopen, net als vier jaar geleden. Toen versloeg hij Democrate Hillary Clinton door nipt te winnen in staten als Pennsylvania, Wisconsin en Michigan. Daar won Barack Obama, een partijgenoot van Clinton, in 2012 nog met grote meerderheid. Trump reist ook deze week naar die staten om te voorkomen dat kiezers daar nu weer overlopen naar de Democraten.

De president heeft het volgens waarnemers door de coronacrisis zwaarder dan in 2016. De afgelopen maanden overleden meer dan 225.000 patiënten in de VS aan het coronavirus. Ook steeg de werkloosheid fors. Oud-vicepresident Biden laat geen gelegenheid onbenut om duidelijk te maken dat Trump in zijn ogen een potje heeft gemaakt van de strijd tegen het virus, een onderwerp dat de verkiezingscampagnes domineert. ‘Iemand die verantwoordelijk is voor zo’n dodental zou geen president van de VS moeten blijven”, merkte hij op tijdens het laatste verkiezingsdebat.

Trump klaagt dat de media doorslaan in hun berichtgeving over het virus en presenteert zich als de kandidaat die de economie weer kan aanzwengelen. Hij waarschuwt dat een ‘Biden lockdown’ voor nog meer economische schade kan zorgen en houdt vol dat het de goede kant opgaat met de epidemie. Toch worden er dagelijks nog steeds tienduizenden nieuwe coronabesmettingen gemeld in de VS.

De president raakte zelf ook besmet met het virus en belandde eerder deze maand in het ziekenhuis. Hij voert inmiddels weer koortsachtig campagne. Trump speelde onlangs in het vliegtuig met de gedachte het aantal verkiezingsbijeenkomsten nog verder op te voeren, naar vijf per dag. ‘Denk je dat Joe Biden er vijf per dag kan doen? Ik denk het niet”, zei de president, die zijn 77-jarige rivaal spottend ‘Sleepy Joe’ (Slaperige Joe) noemt.

De verkiezingsbijeenkomsten van Biden en Trump zien er ondertussen totaal verschillend uit. Trump spreekt weer voor grote groepen aanhangers, die geregeld geen mondkapjes dragen. Het campagneteam van Biden gaat er prat op veilig campagne te voeren in coronatijd. De Democraat houdt onder meer ‘drive-in-bijeenkomsten’, waarbij toeschouwers in hun auto’s zitten.

Meer dan 60 miljoen Amerikanen wachten de verkiezingsdag niet af en hebben al gestemd. Dat kan onder meer via de post, wat volgens Trump uitermate fraudegevoelig is. Die manier van stemmen lijkt vooral onder aanhangers van de Democraten populair te zijn en is de inzet van tal van rechtszaken. Die gaan bijvoorbeeld over de vraag tot wanneer per post gestuurde stembiljetten nog meegeteld mogen worden.

Die rechtszaken worden door beide kampen met argusogen gevolgd, ook omdat een paar handjevol stemmen in cruciale staten bepalend kunnen zijn voor wie straks in het Witte Huis zit. Dat bleek onder meer in 2000. Toen versloeg George W. Bush de Democraat Al Gore nadat hij met enkele honderden stemmen verschil Florida had gewonnen.