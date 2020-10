Drempel voor negatieve rente bij ABN AMRO naar half miljoen euro

Nederlandse klanten van ABN AMRO, zowel zakelijke als particuliere, die per volgend jaar een totaalsaldo van meer dan 500.000 euro op hun rekening hebben, gaan over het bedrag boven die drempel een rente van 0,5 procent betalen. In april voerde de bank de negatieve spaarrente al in voor klanten met meer dan 1 miljoen euro op de rekening. Nu wordt die drempel dus verlaagd.