Een van de bekendste kerstmarkten ter wereld, die in het Zuid-Duitse Neurenberg, is afgeblazen uit vrees voor een verdere verspreiding van het coronavirus. De zogenoemde Christkindlesmarkt in de Beierse stad geldt als een van de bezienswaardigste kerstmarkten en trekt elk jaar een paar miljoen bezoekers.

Door de coronacrisis was de afgelopen weken al in veel andere Duitse plaatsen een streep gezet door de traditionele kerstmarkten.