Bewoonster aangehouden van pand in Den Bosch met explosieve stof

De bewoonster van het pand in Den Bosch waar zondag een explosieve stof werd aangetroffen, is maandag aangehouden. Zij meldde zich in de loop van maandag bij het politiebureau en zit vast, laat de politie weten.

Zondag startte de politie aan het einde van de middag een onderzoek nadat ze informatie had gekregen over de mogelijke aanwezigheid van een explosieve stof bij een wooncomplex aan de Schutskampstraat. Bewoners van 27 woningen werden geëvacueerd, de naastgelegen moskee werd ontruimd en de omgeving afgezet.

De explosieve opruimingsdienst (EOD) vond de stof uiteindelijk in een garagebox. De EOD heeft de stof afgevoerd naar een andere locatie en daar vernietigd. De garagebox hoort bij een woning waarvan de bewoonster op dat moment niet aanwezig was. Zij is degene die zich maandag heeft gemeld bij de politie en is aangehouden.