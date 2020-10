Advocaat wil eind aan vervolging hoofdverdachte Ruinerwold

De strafzaak tegen Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de geruchtmakende Ruinerwoldzaak, moet worden gestaakt. Van D. is als gevolg van een herseninfarct in 2016 dermate gehandicapt geraakt dat hij niet in staat is zijn strafvervolging te volgen. Van D.’s advocaat Robert Snorn heeft de rechtbank in Assen maandag verzocht de vervolging te schorsen.