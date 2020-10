Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt met ruim 100

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 291 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 205 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 68 naar 1743.

De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 49 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 33 mensen de ic verlaten, waardoor het totaal aantal coronapatiënten daar steeg met 16 naar 506. Ook daar is niet bekend hoeveel van de 33 zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, verwacht dat het aantal opgenomen patiënten de komende tijd blijft stijgen. Over een paar dagen behandelen de ic’s en verpleegafdelingen waarschijnlijk 2500 mensen, en begin november kan dat stijgen richting 3000. Intensive cares hebben momenteel ongeveer 150 bedden over en verpleegafdelingen ruim 2000. Er is nog geen gevaar dat de ic’s vol raken, zegt Kuipers. Ziekenhuizen breiden hun intensivecarecapaciteit uit richting 1350, en kunnen in noodgevallen 1700 ic-bedden neerzetten. ‘Dat is het maximum, maar dat is nog niet aan de orde.’

Verplaatsingen

In de afgelopen 24 uur zijn 22 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. In de afgelopen vijf weken zijn bijna 700 coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.

Vorige week werden de eerste twee Nederlanders overgebracht naar Duitsland, om de druk op Nederlandse ziekenhuizen te verlichten. Zij liggen nog steeds in Münster. Sindsdien zijn er geen anderen naar Duitsland verplaatst, maar Kuipers gaat ervan uit dat dit in de komende tijd wel nodig is.

