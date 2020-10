Bundesbank: economisch herstel verloopt langzamer

Het herstel van de Duitse economie van de coronacrisis is aan het afzwakken door het stijgende aantal coronabesmettingen in het land en de hernieuwde sociale beperkingen tegen de pandemie. Dat schrijft de Bundesbank in zijn maandelijkse rapport.

Volgens de centrale bank veerde de economie van Duitsland in het derde kwartaal wel duidelijk op van de zware klappen in het tweede kwartaal. Toen kromp de grootste economie van Europa nog in het recordtempo van 9,7 procent op kwartaalbasis. Maar voor het vierde kwartaal rekent de Bundesbank nu op een minder sterk herstel dan eerder gedacht. Vrijdag komt de Duitse centrale bank met cijfers over de groei in het derde kwartaal.

Overigens zou de Duitse regering iets minder negatief zijn over de economische krimp in heel 2020. Naar verluidt rekent Berlijn nu op een neergang in het gehele jaar met 5,5 procent, terwijl eerder op een min van 5,8 procent werd gerekend. Voor 2021 zou nog steeds een groei met 4,4 procent worden verwacht. De overheid publiceert deze week nieuwe prognoses.