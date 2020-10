België vroeg Nederland om coronapatiënten over te nemen

België heeft Nederland gevraagd om coronapatiënten over te nemen, om de druk op ziekenhuizen bij de zuiderburen te verlichten. Voorlopig is er echter geen plek voor ze. ‘Zoals Duitsland ons heeft geholpen, kunnen wij dat ook voor België doen, op basis van wederkerigheid. Maar op dit moment is het echt lastig en moeten we ons best doen om patiënten binnen Nederland te verspreiden”, zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg.