Aantal coronapatiënten in ziekenhuis stijgt met ruim 100

De verpleegafdelingen hebben in de afgelopen 24 uur 291 coronapatiënten opgenomen. Daar staat tegenover dat 205 mensen de verpleegafdelingen hebben verlaten. Hoeveel van hen naar huis of naar een revalidatiecentrum mochten, en hoeveel van hen naar een ic zijn overgebracht of zijn overleden, is niet bekend. Het totaal aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen steeg met 68 naar 1743.

De intensivecareafdelingen hebben afgelopen etmaal 49 coronapatiënten opgenomen. Daarnaast hebben 33 mensen de ic verlaten, waardoor het totaal aantal coronapatiënten daar steeg met 16 naar 506. Ook daar is niet bekend hoeveel van de 33 zijn overleden en hoeveel terug naar een verpleegafdeling mochten.

In de afgelopen 24 uur zijn 22 mensen verplaatst naar ziekenhuizen in andere delen van het land. Daarnaast is een onbekend aantal patiënten verplaatst naar andere ziekenhuizen binnen de eigen regio, bijvoorbeeld van Rotterdam naar Goes of van Amsterdam naar Alkmaar.