Minister: voorstel helmplicht snorfiets in voorjaar klaar

Door allerlei onvoorziene knelpunten duurt het langer dan verwacht om een helmplicht in te voeren voor het rijden op een snorfiets. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) schrijft aan de Tweede Kamer dat deze (juridische) obstakels opgelost kunnen worden, maar dat dit nog enige tijd vergt. Ze denkt dat een goed uitgewerkt voorstel komend voorjaar klaar is, waarna de Kamer zich erover kan buigen.

Ze reageert daarmee op irritatie in de Tweede Kamer, die al sinds begin 2019 aandringt op een helmplicht voor voertuigen met een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur. Het CDA zei eerder deze maand dat het bij de minister ontbreekt aan politieke wil op dit onderwerp. Onder meer D66, PvdA, GroenLinks en SP zijn ook voor een helmplicht. Ze laken het uitstelgedrag onder het mom van zorgvuldigheid. Coalitiepartij VVD is tegenstander, evenals de PVV.

In een tijdpad schetst de minister nu wat er tot nu toe boven tafel is gekomen uit onderzoek en vragenrondes en hoe de problemen opgelost moeten worden. Zo wijst ze op een groot aantal verschillende voertuigen die onder een helmplicht zouden vallen, zoals bakfietsen en andere elektrisch aangedreven voertuigen. Ook is de vraag wat voor soort helm er moet komen, een dichte bromfietshelm of de lichtgewicht ventilerende helmen die op de speed-pedelecs moeten worden gedragen. Die gaan 45 kilometer per uur.

De roep om een helmplicht op snorfietsen en -scooters komt van artsen. Die zien dat veel mensen ernstig gewond raken doordat ze geen helm op hebben.