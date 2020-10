Rutte hekelt 'onacceptabele' uitlatingen Erdogan richting Macron

Ook premier Mark Rutte vindt de woorden van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan voor zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron "onacceptabel". Erdogan vroeg zich zaterdag, ontstemd dat Macron zich de afgelopen dagen scherp uitliet over de islam, hardop af of de Franse president wel goed bij zijn hoofd is en raadde hem aan langs de psychiater te gaan.