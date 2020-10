Belgische viroloog: druk op de sociale pauzeknop

De komende veertien dagen moeten de Belgen volgens viroloog Steven Van Gucht op de ‘sociale pauzeknop’ drukken om te voorkomen dat de ziekenhuizen het aantal Covid-19-patiënten niet meer aankunnen. In het tempo waarin het coronavirus in het land toeslaat, dreigen de intensivecareafdelingen binnen twee weken hun maximale capaciteit van 2000 bedden te bereiken, waarschuwde hij op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten.

‘Limiteer uw contacten en maak het thuis gezellig”, aldus Van Gucht. Hij riep alleenstaanden op de komende tijd consequent met maar één andere, steeds dezelfde persoon af te spreken. Ook riep hij werkgevers op ‘hun verantwoordelijkheid’ te nemen en hun personeel vanuit huis te laten werken. ‘Telewerk is de norm. Wij krijgen te horen dat deze regel door sommige werkgevers erg ruim wordt geïnterpreteerd. Ze eisen de aanwezigheid van de werknemers terwijl dit niet absoluut noodzakelijk is.’

Alle coronacijfers nemen toe in België. Gemiddeld waren er dagelijks 12.491 nieuwe besmettingen vorige week, met de provincies Luik en Henegouwen en het Brussels Gewest als koplopers. Maar het virus verspreidt zich nu het snelst in Oost- en West-Vlaanderen. De helft van het aantal nieuwe besmettingen wordt inmiddels gemeld bij de actieve beroepsbevolking tussen 30 en 60 jaar. Van iedere vijf besmette personen is nog wel altijd één een twintiger.

Er liggen momenteel 4827 coronapatiënten in de ziekenhuizen, van wie 757 op de ic. Zaterdag werden 519 coronapatiënten opgenomen. ‘Dat is bijna net zoveel als tijdens de piek van de eerste golf”, stelde Van Gucht. Ook het aantal overlijdens is de afgelopen gestegen tot een daggemiddelde van 42, ofwel 38 procent meer dan de week ervoor. Vrijdag werden 80 doden geregistreerd.