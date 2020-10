Kremlin laakt Bidens ‘haatzaaien’ over Rusland

Beschuldigingen aan het adres van Russen zijn onderdeel geworden van het politieke betoog van Democraten. Toen ze de verkiezingen in 2016 verloren, verklaarden ze de nederlaag door een samenzwering van Trump met Russen. Het duurde jaren voor die samenzweringstheorie na onderzoek werd weerlegd. Nu zitten volgens Biden Russen achter het opduiken van e-mails die schimmige zaken van zijn zoon Hunter zouden belichten.

Er is volgens Amerikaanse media een laptop van Hunter gevonden die de FBI geruime tijd in handen heeft naar aanleiding van een overwogen onderzoek van witwasserij. E-mails op het apparaat geven enig inzicht in de schimmige zaken van Joe Biden’s zoon Hunter, maar het is niet duidelijk of die de wet heeft overtreden. President Trump beschuldigt de familie Biden van corruptie en criminele praktijken.

Biden zou destijds als vicepresident en speciaal gezant van president Obama misbruik hebben gemaakt van zijn invloedrijke positie in onder meer Oekraïne. Hunter ging soms met zijn vader in de Air Force 2. Hij kreeg in Oekraïne in 2014 plotseling een topfunctie bij een grote aardgasonderneming. Het is niet duidelijk waarom en wat hij daar vijf jaar lang voor meer dan 50.000 dollar per maand uitvoerde. Joe Biden stelt dat hij niet over zaken met zijn zoon sprak en dat er ‘niets onethisch’ is gebeurd.