China stelt sancties in tegen Amerikaanse bedrijven die betrokken zijn bij wapenverkopen aan Taiwan. Het gaat om Lockheed Martin, een divisie van Boeing en enkele andere bedrijven, zei het ministerie van Buitenlandse Zaken van China. China beschouwt het feitelijk zelfstandige eiland Taiwan nog steeds als zijn territorium.

De twee Amerikaanse giganten waren betrokken bij een recente verkoop van raketten ter waarde van 1 miljard dollar aan Taiwan, naast Raytheon. De woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, drong er bij de VS op aan ‘de verkoop van wapens aan het eiland te stoppen”.

De status van Taiwan is nog steeds bron voor conflicten tussen de Verenigde Staten en China, in een bredere strijd over technologie, veiligheid en handelsoverwicht.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zei vorige week dat het de verkoop van 135 lucht-grondraketten had goedgekeurd. Het Taiwanese ministerie van Defensie verklaarde dat het zijn gevechtsarsenaal verder zou opbouwen.

Peking houdt vol dat het eiland deel uitmaakt van zijn grondgebied en heeft gezworen met geweld te reageren als Taipei ooit formeel de onafhankelijkheid wil verklaren.