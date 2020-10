Kabinet werkt aan tegemoetkoming horeca-ondernemers

De NOS berichtte vrijdag over de eenmalige uitkering van 2.500 euro. Volgens ingewijden is dat meer een gemiddelde. Het bedrag dat een bedrijf krijgt wordt waarschijnlijk vastgesteld op basis van de omzet.

Op aandringen van de Kamer is de ‘economische driehoek’ van het kabinet (ministers Eric Wiebes van Economische Zaken, Wopke Hoekstra van Financiën en Wouter Koolmees van Sociale Zaken) gaan onderzoeken op welke manier het steunpakket eventueel kan worden uitgebreid. Daarbij werd specifiek gekeken naar bedrijven in de horeca- en evenementensector omdat zij extra hard worden geraakt door de ‘gedeeltelijke lockdown’ die 13 oktober werd aangekondigd.

Het kabinet kijkt ook of meer bedrijven een beroep kunnen doen op de tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Welke bedrijven daarvoor in aanmerking komen, is gebaseerd op zogenoemde ‘SBI-codes’, die aangeven in welke sector de hoofdactiviteit van het bedrijf valt. Voor de hand ligt dat het aantal SBI-codes dat onder de TVL komt te vallen, wordt uitgebreid.