Coronavirus blijft vlak voor verkiezingen VS om zich heen grijpen

Het coronavirus blijft kort voor de presidentsverkiezingen om zich heen grijpen in de Verenigde Staten. Daar is donderdag bij nog eens 76.195 mensen vastgesteld dat ze het besmettelijke virus hebben opgelopen, becijferde persbureau Reuters. Dat ligt net onder het in juli gevestigde record van 77.299 coronagevallen in een dag tijd.

De coronacrisis compliceert pogingen van president Donald Trump om over anderhalve week herkozen te worden. Sinds het begin van de pandemie hebben meer dan 8 miljoen Amerikanen het virus opgelopen. Ruim 223.000 patiënten zijn overleden en ook de werkloosheid steeg fors. De Democratische presidentskandidaat Joe Biden laat geen gelegenheid onbenut om duidelijk te maken dat Trump er in zijn ogen een potje van maakt.

Ook het aantal ziekenhuisopnames steeg de afgelopen tijd snel. Er liggen nu zo’n 41.000 patiënten met het virus in Amerikaanse ziekenhuizen, ruim een derde meer dan begin oktober. Daardoor zien steeds meer staten zich genoodzaakt met strengere regels te komen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook president Trump raakte besmet, maar voert inmiddels weer volop campagne om zijn achterstand in de peilingen in te lopen.

Wereldwijd probleem

Trump benadrukte in zijn laatste debat met Biden dat de coronacrisis een ‘wereldwijd probleem’ is. Hij zei dat veel staatshoofden hem juist hebben gefeliciteerd met wat de VS tijdens de pandemie voor elkaar hebben weten te krijgen. Hij verwees naar de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen en beademingsapparaten.

Biden is minder onder de indruk van het coronabeleid van zijn rivaal. ‘Iemand die verantwoordelijk is voor zo’n dodental zou geen president van de VS moeten blijven.’