Horecabranche noemt alcoholklok voor hotels ‘symboolpolitiek’

De horecabranche heeft geen goed woord over voor het kabinetsbesluit om een alcoholklok voor hotels in te voeren. ‘Wederom het toppunt van symboolpolitiek”, zegt directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Volgens hem doet het kabinet dit alleen maar om daadkrachtig over te komen. Maar dat is voor de bühne, vindt de horecaman. ‘Dit gebeurt naar aanleiding van feestende jongeren die op hotelkamers alcohol hebben gedronken. Maar dat was een incident. Het is ongekend om alle 2500 hotels in Nederland daarvoor te straffen.’

Voortaan mag er in hotels na 20.00 uur geen alcohol meer worden geschonken of worden genuttigd in de publieke ruimten. Ook worden er geen alcoholische dranken meer gebracht door de roomservice.