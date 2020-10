Frankrijk bereid om visserij in te perken voor brexit-deal

Frankrijk is bereid om de visserij in te perken. Daarmee wil het land de onderhandelingen over een handelsdeal tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk een impuls geven.

Zoals bekend is de toegang van Europese vissers tot de Britse visgronden een groot struikelblok in de onderhandelingen. De Europese handelsdelegatie waarschuwde eerder dat wat de EU betreft er geen handelsakkoord komt zonder afspraken over de visserij.

De onderhandelaars hebben nog een aantal weken om tot een akkoord te komen. Daarmee moet worden voorkomen dat de omvangrijke handel tussen de landen na de overgangsperiode te veel schade oploopt.

Jaarlijks

President Emmanuel Macron weigerde het voorstel uit Londen om jaarlijks te onderhandelen over visquota’s in de Britse zeeën, omdat dat de Europese visserij zou verwoesten. Macron laat nu voor het eerst zien bereid te zijn om tegemoet te komen aan een nieuwe situatie wat betreft de visserij.

Frankrijk heeft 20.000 vissers naast nog eens 10.000 banen in de visserij. Gemiddeld werd in de jaren tussen 2011 en 2015 bijna 100.000 ton vis gevangen in de Britse zeeën met een waarde van 171 miljoen euro, goed voor meer dan 2500 banen.