Kabinet: alle scenario’s op tafel als cijfers blijven oplopen

Ook een avondklok wordt niet uitgesloten, zegt de premier desgevraagd. Maar door de maatregelen die al zijn getroffen, zoals het verbod op alcohol op straat en het sluiten van de horeca, ‘begint het in zijn effect te lijken’ op een avondklok. Het kabinet ziet ook in gegevens uit bijvoorbeeld parkeermeters dat er ‘s avonds minder mensen op straat zijn of zich rond bewegen.

‘Zeker voor getroffen ondernemers is dit enorm zwaar, maar het is wel nodig”, zegt Rutte. Dat geldt mogelijk ook voor aanvullende maatregelen. De premier wil niet speculeren, maar gaat eind volgende week kijken of de maatregelen die sinds 14 oktober gelden genoeg effect hebben gehad. Toen heeft het kabinet ‘een van de zwaarste pakketten in Europa’ getroffen. Inmiddels heeft een aantal landen ook verdere ingrepen gedaan.

Het sluiten van scholen en verpleeghuizen ligt in ieder geval niet ‘bovenop de stapel”. De wetenschappersclub Red Team pleitte voor een strengere lockdown en het even sluiten van de scholen. Maar het kabinet hoopt met eventuele nieuwe maatregelen juist de maatschappelijke impact te beperken. ‘Scholen sluiten heeft vergaande gevolgen voor de kinderen en hun opleiding en het functioneren van de samenleving”, aldus Rutte. Het sluiten van verpleeghuizen was in het voorjaar ‘echt noodzakelijk”, maar de aanpak is nu veel preciezer, waardoor het kabinet nu hoopt te voorkomen dat de verpleeghuizen weer dicht moeten.