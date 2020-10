Wachttijden coronatests landelijk sterk gedaald

De wachttijden voor het laten afnemen van een coronatest zijn sinds 5 oktober sterk gedaald. Wie op dit moment telefonisch of online een afspraak voor een test maakt, moet gemiddeld 56 uur wachten op de uitslag. Op 4 oktober was dat nog 90 uur. Dat meldt de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland vrijdag.

De testcapaciteit is vanaf 5 oktober opgeschaald, onder meer door de inschakeling van buitenlandse labs. Waar er op 4 oktober nog 30.000 tests per dag konden worden afgenomen, loopt dat aantal nu op richting de 50.000, aldus een woordvoerder van de GHOR. ‘Het aanbod van tests is nu groter dan de vraag”, aldus de woordvoerder.