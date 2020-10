Poetin heeft niet naar debat Biden - Trump gekeken

De Russische president Poetin heeft volgens zijn woordvoerder in de nacht van donderdag op vrijdag niet naar het laatste debat tussen de Amerikaanse kandidaten Trump en Biden gekeken, aldus zijn woordvoerder. Het Kremlin betreurt volgens een verklaring dat de verkiezingsstrijd in de VS zo op een wedstrijd lijkt wie de meeste hekel heeft aan Rusland. De regering vindt dat jammer en laat het verder aan de Amerikanen wie ze 3 november tot president kiezen, aldus een verklaring.

In de Verenigde Staten is sinds de vorige presidentsverkiezingen veel discussie over vermeende Russische inmenging in Amerikaanse verkiezingen. Nadat de Democraten in 2016 de presidentsverkiezingen met kandidate Hillary Clinton hadden verloren, verschenen er steeds meer berichten dat de Republikein Trump niet eerlijk zou hebben gewonnen, maar dat hij daarvoor had samengezworen met Russen. Die samenzweringstheorie is pas na jaren weerlegd, maar sindsdien wordt Rusland door zowel Democraten als Republikeinen genoemd als mogendheid die stiekem de keuze van de Amerikaanse kiezers wil beïnvloeden.

Trump, wiens vrouw Russisch spreekt, had eerder als zakenman veel te maken met Rusland en hij lanceerde in zijn enthousiasme zelf in Moskou ooit een Trump Vodka. Trump stond als president aanvankelijk op goede voet met Poetin. Hij leek in hem een conservatief en autocratisch voorbeeld te zien, maar de relatie is inmiddels bekoeld.