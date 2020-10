De pinstoring waar Albert Heijn de hele ochtend mee te kampen had, is even na het middaguur opgelost. Dat meldt een woordvoerster van het winkelconcern. Behalve bij AH-winkels in Nederland en België, kon ook bij de vestigingen van drogisterijketen Etos en slijterij Gall&Gall niet met de bankpas worden betaald. Een twintigtal winkels, waar alleen pinbetalingen mogelijk waren, ging dicht.