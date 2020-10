Belgische viroloog: wie thuisblijft kan levens redden

De Belgische viroloog Steven Van Gucht roept de inwoners van België op in verband met het coronavirus thuis te blijven. ‘Het was de slogan van de Spaanse griep honderd jaar geleden en ik zeg het nu. Wie thuisblijft kan levens redden”, zei hij op een persconferentie van de gezondheidsautoriteiten. In België zijn de coronaregels vrijdag per direct aangescherpt, maar er is geen volledige lockdown ingesteld.