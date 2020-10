Grapperhaus vraagt Twente: wacht eerst effect pakket af

Justitieminister Ferd Grapperhaus begrijpt de zorg van Twente over het sterk oplopende aantal coronabesmettingen, maar is terughoudend over de oproep van deze veiligheidsregio voor een totale lockdown. "We hebben vorige week een stevig pakket aan maatregelen afgekondigd. We zijn nog steeds heel goed aan het kijken wat de effecten zijn van het vorige pakket van eind september en het nieuwe pakket van medio oktober", zei Grapperhaus voorafgaand aan de ministerraad.