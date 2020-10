Tsjechische minister onder vuur na overtreden coronaregels

De minister zou in het etablissement de fractievoorzitter van zijn regeringspartij ANO hebben ontmoet. Het dragen van mondkapjes is buiten in de bebouwde kom in Tsjechië verplicht gesteld. Daarbij zijn alle restaurants dicht en mogen zij alleen spullen laten afhalen.

Fractievoorzitter Jaroslav Faltynek erkende de fout en heeft het parlement zijn verontschuldigingen aangeboden. De twee zouden bij een kop koffie zaken hebben besproken.

De oppositie in het Tsjechische parlement roept inmiddels om het aftreden van Prymula. De regels moeten zonder uitzondering voor iedereen gelden, vond ook de minister van Binnenlandse Zaken.