Al 5000 aanmeldingen voor Limburgse corona-onderzoek

Aan het onderzoek kunnen maximaal 10.000 Limburgers vanaf achttien jaar meedoen. Zij kunnen zich in Maastricht, Landgraaf, Urmond of Venlo laten testen op antistoffen tegen het virus. De inschrijving is vrijdagochtend gestart. Het onderzoek is in handen van de GGD, de provincie Limburg en academisch ziekenhuis Maastricht UMC+. Deelnemers krijgen binnen vier weken bericht wanneer ze bloed kunnen laten prikken.

Volgens de onderzoekers moeten de resultaten straks belangrijke informatie geven voor inwoners, beleidsmakers en wetenschappers over het virus en de verspreiding ervan. Daarbij kunnen deelnemers te weten komen of zij eerder door corona zijn besmet.

Bloedtest

‘We hopen beter zicht te krijgen op de redenen waarom Limburg zo erg geraakt is in de eerste golf. Welke factoren waren van invloed op besmetting, wat was de rol van publieke evenementen zoals carnaval of stadion bezoek”, aldus Maastricht UMC+. Ook worden bestaande klachten onderzocht en hoe lang klachten aanhouden.

Het onderzoek bestaat uit een online vragenlijst en een bloedtest naar antistoffen. De bestaande GGD testlocaties worden met een extra teststraat ingericht voor de bloedtest naar eventuele antistoffen van het coronavirus.