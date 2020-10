AEX opent met klein verlies

De Amsterdamse aandelenbeurs is vrijdag met een klein verlies geopend. De andere Europese beurzen begonnen eveneens met kleine koersuitslagen. Op het Damrak gaven verlichtingsbedrijf Signify, vastgoedfonds Wereldhave en beddenverkoper Beter Bed een kijkje in de boeken.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,3 procent in de min op 552,72 punten. De MidKap daalde ook 0,3 procent, tot 822,05 punten. De beursgraadmeters in Londen en Parijs stegen tot 0,4 procent. Frankfurt bleef vlak.

Bij de hoofdfondsen zakten de chipbedrijven ASMI en ASML 3,5 procent en 1,6 procent na een teleurstellend kwartaalbericht van de Amerikaanse chipreus Intel. ABN AMRO profiteerde van een koopadvies van Goldman Sachs en klom 1,8 procent.

Signify daalde 1,3 procent bij de middelgrote bedrijven. Het verlichtingsbedrijf behaalde in het derde kwartaal een hogere omzet dan een jaar geleden, dankzij de overname van het Amerikaanse Cooper. Exclusief de overname daalde de omzet ruim 8 procent. Bij de kleinere bedrijven steeg Wereldhave 8 procent. Het winkelvastgoedfonds is wat positiever geworden over dit jaar en schroefde de winstverwachting op.