Theater Carré opent toch de deuren voor dertig bezoekers

Koninklijk Theater Carré in Amsterdam gaat toch open voor dertig bezoekers, het maximum aantal volgens de nieuwe, strengere coronaregels. Dat zegt directeur Madeleine van der Zwaan vrijdag in de Volkskrant.

Toen onlangs bekend werd dat vanwege het virus publiek niet meer dan dertig koppen mag tellen ging, net als veel theaters en zalen, ook Carré dicht. Maar vanaf volgende week zaterdag kan het publiek er toch terecht voor de Britse theatrale audio-installatie Blindness.

Blindness is geïnspireerd op José Saramago's roman De stad der blinden uit 1995, over een zeer besmettelijk blindheidsvirus. Het is een productie uit Londen, gemaakt in coronatijd. Hoewel het om luistervoorstelling gaat, worden volgens Van der Zwaan "alle zintuigen geprikkeld". "Je voelt echt hoe de blindheid onder de bevolking toeslaat, één voor één, en je ervaart de angst die dat veroorzaakt."