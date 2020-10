Ruim 100 Teslarijders sluiten zich aan bij zaak tegen fabrikant

Volgens de stichting claimt Tesla ten onrechte een servicegericht merk te zijn, dat auto’s levert die vrijwel onderhoudsvrij zijn. ‘Tesla-rijders hebben echter vaak te maken met allerlei mankementen en weten de fabrikant nauwelijks te bereiken voor reparatie-afspraken”, zegt Sieger Suurbier, secretaris van de stichting.

Volgens hem lopen de klachten over de auto’s uiteen, van aandrijfassen die stuk gaan, deuren die niet open gaan en auto’s die abrupt remmen op de snelweg door de autopilot. Ook klagen Teslarijders over krakende geluiden en trillingen, waterlekkages, afbladderende lak en een tegenvallende actieradius.

Service

Volgens Suurbier wordt over de service die Tesla biedt na het melden van defecten nog het meest geklaagd. ‘Klanten kunnen zich alleen per app melden en moeten vaak een maand wachten op een afspraak. Benodigde reparaties worden vervolgens niet uitgevoerd of bij de klant in rekening gebracht terwijl ze onder de garantie vallen”.

Het is nog niet bekend hoe hoog de eventuele schadevergoeding is die de stichting gaat eisen.