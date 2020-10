Cyberaanvallen door Russische hackers op overheden VS

Hackers die banden met Rusland hebben, proberen in te breken in computernetwerken van overheden in de Verenigde Staten. Ze zijn daar minstens twee keer in geslaagd. Dat zeggen de federale politiedienst FBI en het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid. Het is de tweede waarschuwing voor buitenlandse cyberaanvallen in enkele dagen.

Een Russisch hackerscollectief dat door onderzoekers Berserk Bear of Dragonfly wordt genoemd, viel tientallen netwerken van staten en steden aan. Ook netwerken van Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen waren doelwit.

‘Sinds september 2020 heeft een Russische groepering met overheidssteun een campagne tegen diverse Amerikaanse doelwitten gevoerd”, stellen de FBI en het ministerie in een verklaring, zo’n twee weken voor de presidentsverkiezingen.

Data buitgemaakt

De hackers wisten in te breken in een onbekend aantal netwerken en in twee gevallen data buit te maken. De autoriteiten lieten niet weten welke bij welke overheden de inbraken succesvol waren.

De FBI zei met de verklaring ‘een licht te schijnen op het schandelijke gedrag van Rusland”. De Russische ambassade in Washington wijst de beschuldigingen van de hand en verwijst naar een verklaring van Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov, die dergelijke beschuldigingen ‘absoluut ongefundeerd’ noemde.

Verkiezingen

De Amerikaanse autoriteiten zijn in aanloop naar de verkiezingen extra alert op cyberaanvallen vanuit het buitenland. Velen in de VS vrezen een herhaling van de gebeurtenissen voor de presidentsverkiezingen in 2016. Toen wisten Russische hackers onder meer e-mails van prominente Democraten buit te maken en te publiceren.

De Amerikaanse inlichtingenchef John Ratcliffe waarschuwde recentelijk dat Rusland en Iran zich beiden in de presidentsverkiezingen proberen in te mengen. Iran en Rusland willen zo het vertrouwen van Amerikanen in de integriteit van de verkiezingen ondermijnen en desinformatie verspreiden om de uitslag te beïnvloeden. Rusland maakte persoonsgegevens van geregistreerde kiezers buit en Iran verzond intimiderende nepmails naar kiezers, zei Ratcliffe.