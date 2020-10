Laatste verkiezingsdebat tussen Trump en Biden ordelijk verlopen

Het laatste debat voor de verkiezingen tussen de Amerikaanse president Donald Trump en zijn Democratische uitdager Joe Biden is, in tegenstelling tot het eerste, ordelijk verlopen. Beide kandidaten lieten elkaar deze keer uitspreken. Wel waren er geregeld persoonlijke aanvallen over en weer.

Om ervoor te zorgen dat er geen herhaling van het eerste tumultueuze debat zou plaatsvinden, schakelden de organisatoren tijdens het beantwoorden van vragen van de gespreksleider de microfoon van de niet-sprekende kandidaat uit. Tijdens de vrije gedeeltes daarna, waarin de Trump en Biden met elkaar in discussie konden gaan, verliep het debat eveneens ordelijk. Wel werd er geregeld onderling met modder gegooid. Zo beschuldigden beide kandidaten elkaar van corruptie.

In het eerste debat vielen Trump en Biden elkaar constant in de rede. Ook had Trump het geregeld aan de stok met debatleider Chris Wallace. De moderator van het laatste debat, Kristen Welker, wist het gesprek aanzienlijk beter in goede banen te leiden. Trump, die veel meer gedisciplineerd en presidentieel overkwam dan in het eerste debat, complimenteerde Welker daar op een gegeven moment zelfs mee.

Aan het einde van het debat vroeg Welker de kandidaten wat zij in hun inauguratietoespraak zouden zeggen tegen de mensen die niet op hen gestemd hadden. ‘We moeten ons land net zo succesvol maken als het was voordat de pest uit China kwam”, zei Trump daarop met verwijzing naar de corona-epidemie. ‘We hadden toen de beste werkloosheidscijfers ooit, ook voor minderheden. Succes brengt ons samen. Ik verlaag de belastingen, maar hij verhoogt ze”, zei de president wijzend op Biden.

‘Ik zal zeggen: ik ben de Amerikaanse president en ik vertegenwoordig u allemaal”, was diens antwoord. ‘We verkiezen hoop boven angst. Er liggen enorme kansen om dit land te verbeteren.’ Biden benadrukte dat hij miljoenen banen wil scheppen door over te stappen op schone energie en zei dat hij ervoor wil zorgen dat iedereen in de Verenigde Staten een gelijke kans krijgt. ‘Dat was de afgelopen vier jaar niet het geval”, aldus Biden.