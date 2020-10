Trump: ik ben de minst racistische persoon in deze ruimte

De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het laatste verkiezingsdebat met zijn Democratische uitdager Joe Biden vraagtekens gezet bij diens staat van dienst in het verbeteren van de rassenverhoudingen in de Verenigde Staten. Trump ontkende dat hij de onrust in de VS sinds de gewelddadige dood van de zwarte arrestant George Floyd heeft aangewakkerd met zijn uitspraken over de Black Lives Matter-beweging, die hij eerder een haatsymbool noemde.