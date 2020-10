Trump beschuldigt Biden van aannemen Russische miljoenen

De Amerikaanse president Donald Trump beschuldigt zijn Democratische uitdager Joe Biden ervan dat die 3,5 miljoen dollar aan Russische giften zou hebben aangenomen. Trump uitte de beschuldiging in het tweede deel van het laatste verkiezingsdebat, waarin het tweede segment over nationale veiligheid ging.

Op de vraag wat Biden zou doen om te voorkomen dat andere landen, waaronder Rusland en Iran, de Amerikaanse verkiezingen beïnvloeden, zei hij dat elk land dat zich hieraan schuldig maakt, daarvoor de prijs zal betalen. ‘Trump heeft er niets over gezegd tegen Poetin”, doelde Biden op de Russische inmenging in Trumps voordeel tijdens de verkiezingen in 2016. ‘Ik weet niet waarom.’

De Democratische kandidaat benadrukte ook dat Trumps advocaat Rudy Giuliani volgens veiligheidsbronnen door de Russen als marionet wordt gebruikt. ‘Maar er gebeurt niets”, aldus Biden. Hij beschuldigde Trump er ook van dat de president geen bezwaar maakte bij Rusland omtrent de premies die zouden zijn betaald aan de Taliban om Amerikaanse soldaten te doden, en verweet Trump dat hij de NAVO heeft gedestabiliseerd.

Trump kaatste de bal daarop terug met de ongefundeerde beschuldiging dat Biden 3,5 miljoen dollar uit Rusland zou hebben gekregen. ‘Niemand is harder voor Rusland dan Donald Trump”, aldus de president. Hij herhaalde corruptiebeschuldigingen die onlangs richting Bidens zoon Hunter werden geuit in een artikel van de rechtse tabloid The New York Post. ‘Je bent het Amerikaanse volk een verklaring schuldig”, aldus Trump.

Biden stelde dat hij geen cent van Rusland heeft aangenomen en dat zijn zoon ook niets verkeerd heeft gedaan. ‘Trump doet ondertussen zaken in China. Ik heb al mijn belastingoverzichten vrijgegeven. Hij niets. Wat verbergt u?”, kaatste Biden weer terug.

Ondanks de vele persoonlijke beschuldigingen, verliep ook het tweede segment van het debat ordelijk in vergelijking met het eerste debat.