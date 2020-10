Staatssecretaris Keijzer publiceert wet die neprecensies verbiedt

Het kabinet wil consumenten in webwinkels dezelfde bescherming bieden als in fysieke winkels. "Te vaak is informatie bij zowel sociale media, digitale platforms en webwinkels nog onvolledig, onduidelijk of soms zelfs misleidend", zegt Keijzer. "Dat betekent dat je als consument een aankoop kunt doen of contract kan sluiten, zonder dat je goed op de hoogte bent van de voorwaarden." De wet is volgens haar "noodzakelijk om onze economie eerlijker te maken."

Het gaat om een Europese richtlijn die vanaf 22 mei 2022 door alle lidstaten moet worden toegepast. De wet heeft flinke gevolgen voor onlinewinkels zoals Zalando en bol.com. Als consumenten op zo'n site naar een product zoeken, moeten de webwinkels bijvoorbeeld aangeven of bepaalde producten hoog geplaatst worden omdat de verkoper een advertentie heeft ingekocht. Het moet duidelijk worden hoe de volgorde tot stand is gekomen waarop de consument de zoekresultaten te zien krijgt.

Als webwinkels een 'gepersonaliseerd' aanbod laten zien, op basis van informatie over andere websites die de consument eerder heeft bezocht, moet dat duidelijk worden gemaakt. Ook worden webwinkels die met derden werken verplicht om aan te geven of zijzelf of de externe verkopers verantwoordelijk zijn voor retouren. Zo weet de consument waar hij moet aankloppen voor vragen.

Het is de bedoeling dat de wet ook consumenten beschermt die gratis diensten krijgen in ruil voor het geven van persoonsgegevens. Bedrijven die dit soort diensten aanbieden moeten straks duidelijk maken hoe lang het contract wordt en hoe het kan worden stopgezet. Consumenten mogen volgens de wet binnen veertien dagen zo'n overeenkomst "zonder reden" direct stopzetten. Als de consument ervoor kiest dat te doen, moet de aanbieder de persoonsgegevens verwijderen.