‘Beperkt effect van plasmatherapie voor coronapatiënten’

Een behandeling met het bloedplasma van genezen coronapatiënten heeft weinig effect voor patiënten die met Covid-19 in het ziekenhuis liggen, wordt gesteld in een studie die is gepubliceerd in het medische vaktijdschrift British Medical Journal. De studie is gebaseerd op een klinische proef die in India is uitgevoerd.

De auteurs van de studie stellen dat de plasmatherapie, waarmee patiënten antilichamen van genezen patiënten krijgen toegediend, niet leidt tot een lagere sterfte of verbetering in het ziekteverloop. De bevindingen, gebaseerd op onderzoek naar meer dan 400 opgenomen Covid-patiënten, zijn een tegenvaller voor de Amerikaanse president Donald Trump, die de plasmatherapie in augustus aanprees als een ‘historische doorbraak”. Plasmatherapie is in noodsituaties toegestaan in de Verenigde Staten en India.

De Indiase onderzoekers voerden de proef uit met 464 volwassenen met matige Covid-verschijnselen die tussen april en juli waren opgenomen in ziekenhuizen door het hele land. De patiënten werden in twee groepen verdeeld, een die twee dosissen plasma kreeg toegediend, gecombineerd met de best mogelijke standaardzorg, en een controlegroep die alleen de best mogelijke standaardzorg kreeg.

Na zeven dagen, leek de plasmatherapie ervoor te hebben gezorgd dat sommige symptomen, waaronder kortademigheid en vermoeidheid minder werden, stellen de onderzoekers. Ook leek het er bij meer patiënten op dat het virus door de antilichamen werd aangevallen. Die effecten vertaalden zich echter niet in lagere sterftecijfers.

Hoogleraar virologie Ian Jones (Universiteit van Reading) noemt de bevindingen teleurstellend maar niet heel verrassend. Volgens hem kan de plasmatherapie meer effect hebben als die zeer kort na de besmetting wordt gegeven. Jones roept op tot meer onderzoek, maar dan onder patiënten bij wie het virus net is vastgesteld.

In Nederland wordt ook de effecten van bloedplasma met antistoffen tegen het coronavirus onderzocht. Vorige week zijn bloedbank Sanquin, het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Erasmus MC een onderzoek begonnen waarbij honderden coronapatiënten die minder dan een week ziek zijn en nog niet in het ziekenhuis liggen, bloedplasma krijgen toegediend. Specifiek richt de studie zich op ouderen en 50-plussers die tot een risicogroep behoren.