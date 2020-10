Toezichthouder VS keurt ‘coronamedicijn’ remdesivir goed

De Amerikaanse toezichthouder FDA heeft formeel toestemming gegeven voor het gebruik van het antivirale middel Veklury (met het actieve bestanddeel remdesivir) bij de behandeling van coronapatiënten in ziekenhuizen. Dat middel van de farmaceut Gilead Sciences wordt ook in Nederland gebruikt. De FDA had eerder dit jaar via een versnelde procedure al noodgoedkeuring gegeven voor het gebruik van Veklury.