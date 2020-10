Trump wil zaterdag alvast stem uitbrengen

Plaats van handeling is West Palm Beach, waar Trump geregeld in zijn landhuis en golfresort Mar-a-Lago verblijft. De keuze is beperkt: of hij stemt op zichzelf of op zijn democratische rivaal Joe Biden.

De aankondiging kwam naar buiten terwijl Trump in de helikopter stapte naar Nashville, Tennessee. Daar staat het tweede en laatste debat tussen de twee presidentskandidaten op het programma.

In veel staten is het mogelijk vervroegd te stemmen voor de verkiezingen van 3 november. Ruim 46,5 miljoen Amerikanen hebben dat inmiddels gedaan.