Coen Verbraak wint opnieuw Sonja Barend Award

Sonja Barend reikte de onderscheiding voor het beste televisie-interview van het jaar donderdag hoogstpersoonlijk uit tijdens een uitzending van De Vooravond. ‘Het was iets wat ik fijn vond om te maken”, zei de ‘trotse’ winnaar.

Verbraak werd door een vakjury verkozen uit een longlist van tien interviews. Andere genomineerden waren onder anderen Eva Jinek, Matthijs van Nieuwkerk, Jeroen Wollaars en Tijs van den Brink. Het is de tweede keer dat Verbraak er met de prijs vandoor gaat. In 2013 werd zijn interview met Rijkman Groenink in het programma Kijken in de ziel verkozen tot beste interview van het jaar. ‘Maar hier ben ik misschien wel trotser op”, zei hij over zijn Srebrenica-drieluik.

De Sonja Barend Award, georganiseerd door de VARAgids, werd dit jaar voor de twaalfde keer uitgereikt. Vorig jaar ging de prijs naar Kefah Allush. Eerdere winnaars zijn Eva Jinek (2018), Janine Abbring (2017), Jeroen Pauw (2014 en 2015) en Matthijs van Nieuwkerk (2009).